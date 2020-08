Elezioni a Faenza, il Pd presenta la sua squadra: "Priorità a scuola, sanità e sport"

Il Pd verso le elezioni. E' stata presentata giovedì mattina al Fmarket cafè di Piazza della Libertà la lista dei candidati dem al Consiglio comunale di Faenza per le elezioni amministrative del 20 settembre, a sostegno di Massimo Isola sindaco. E' stato scelto il motto “Per Faenza, non per altro”.

Impossibilitato a partecipare il segretario comunale Maurizio Randi, mentre per il Pd erano presenti la consigliera regionale Manuela Rontini e il segretario provinciale Alessandro Barattoni. Manuela Rontini, che ha aperto l’incontro con un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali uscenti che in questi anni hanno sostenuto e stimolato l’azione amministrativa della giunta Malpezzi, ha presentato le persone che hanno scelto di metterci la faccia, candidandosi nella lista Pd. Persone con storie, età ed esperienze diverse, accomunate dal fatto di essere importanti punti di riferimento nei mondi in cui si impegnano, siano essi associativi, professionali, culturali o sportivi.

“Il Partito democratico – ha spiegato Rontini – che è la colonna portante della coalizione ampia e plurale che sostiene Massimo Isola, sente su di sé tutta la responsabilità di fare bene per la città, tanto più in periodo particolarmente delicato come quello che ci attende a partire dal prossimo autunno”. Tre sono le priorità che la consigliera regionale ha individuato per l’azione politica del Partito Democratico all’interno della nuova amministrazione: “Scuola, sanità e sport. Da settimane stiamo lavorando, assieme a tutte le Istituzioni coinvolte, perché tutti i nostri bambini e ragazzi possano ritornare nelle aule il 14 settembre. Il nostro compito sarà poi quello di incentivare, per quanto ci compete, la qualità dei servizi scolastici, ma anche di avviare percorsi strutturati di formazione permanente e riqualificazione professionale, per quanti nell’epoca post-Covid si dovessero trovare in difficoltà con le attività che precedentemente svolgevano. L’attenzione ai servizi sanitari sarà, per ovvie ragioni, ancora più forte di quella pur ottima fin qui avuta e ci batteremo per il completamento in tempi rapidi dei lavori del nostro Ospedale, senza dimenticare l’impegno per il rafforzamento della medicina del territorio, a partire dalle Case della salute. Per quanto riguarda lo sport, pensiamo che debba essere sostenuto e valorizzato, soprattutto in questo periodo, come un necessario ritorno a possibilità di socializzazione e aggregazione, oltre che veicolo di salute e benessere”.

Entrando nel merito dei candidati, teste di lista saranno il capogruppo Niccolò Bosi e l’attuale assessora al welfare Claudia Gatta. Hanno accettato di ricandidarsi anche Maria Luisa Martinez, presidente del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, Stefano Sami (ingegnere e padre di 3 figli) e Concetta Genovese, che entrò a Palazzo Manfredi nel 1998 con l’allora sindaco Casadio. Il candidato più giovane è Gionata Amadei, studente di ingegneria e scout. Ben rappresentate anche le frazioni della città. I Il mondo della sanità è ben rappresentato dal dottor Luciano Biolchini e da Nadia Menichetti, infermiera 118. Nell’ambito sportivo spiccano le candidature di Simona Ballardini, la campionessa di basket che tutta la città (e non solo…) ben conosce e ama, e di Nicolò Benedetti, campione italiano di bandiera nella categoria del singolo. In campo per questa sfida anche la professoressa Silvia Ricci, già vicepreside del Liceo, lo scrittore Roberto Matatia, sempre in prima linea nel difendere i valori repubblicani, e Gian Marco Magnani, per molti anni presidente e tuttora uno dei principali animatori della Fototeca Manfrediana. In lista anche Francesco Gatti, segretario del circolo Pd del Borgo, e i Giovani democratici Giulia Bassani e Andrea Fortini.

Il segretario provinciale Alessandro Barattoni si è dichiarato “orgoglioso di questa squadra forte, competitiva e plurale, e del Partito democratico faentino che ha saputo mettere in campo un grande rinnovamento rispetto allo schieramento di cinque anni fa. Oggi c’è bisogno di fare un passo in avanti nella politica, in un periodo in cui tanti cercano di delegittimarla. Il nostro obiettivo è fare in modo che con questa squadra Faenza sia sempre più all’altezza delle sfide che avremo di fronte. Servono intelligenza, competenza e capacità di adattamento alle situazioni: doti che queste persone hanno dimostrato di avere e che hanno scelto di mettere a servizio della nostra idea di città”.

I candidati

1) BOSI NICCOLÒ - anni 36 - Istruttore nuoto, assistente bagnanti - Attuale capogruppo PD

2) GATTA CLAUDIA - anni 55 - sociologa, cooperatrice - Attuale Assessore alle Politiche Sociali

3) AMADEI GIONATA - anni 21 – Studente Ingegneria Meccanica

4) BALLARDINI SIMONA - anni 39 – Giocatrice di Pallacanestro

5) BARUZZI GIORGIO - anni 64 – Pensionato, ex docente

6) BASSANI GIULIA - anni 26 – Analista Economica

7) BENEDETTI NICOLÒ - anni 22 - Studente di Giurisprudenza

8) BATTELLI MANUELA - anni 56 - Casalinga

9) BIOLCHINI LUCIANO - anni 67 – Medico di base

10) BUCCI MARINA - anni 63 – Insegnante di Scuola Primaria

11) FORTINI ANDREA - anni 21 - Studente Scienze Politiche

12) DALMONTE LAURA - anni 59 – Insegnante Scuola Secondaria

13) GATTI FRANCESCO - anni 38 – Tecnico Chimico - Segretario circolo PD

14) GENOVESE CONCETTA - anni 53 – Impiegata - Segretaria circolo PD

15) MAGNANI GIAN MARCO - anni 30 - Impiegato

16) MARTINEZ MARIA LUISA -anni 72 - pensionata, ex dirigente scolastica – Consigliere uscente

17) MATATIA ROBERTO - anni 64 - Pensionato

18) MENICHETTI NADIA - anni 44 - infermiera 118

19) RESTRETTI MARCO - anni 38 - Impiegato cooperazione sociale

20) RICCI SILVIA - anni 68 - Pensionata, ex docente.

21) SAMI STEFANO - anni 45 - Ingegnere, Direttore Tecnico Metalmeccanica – Consigliere uscente

22) SAVORANI SARA - anni 39 – Ingegnere edile

23) TAMPIERI GIOVANNI - anni 52 - Agricoltore

24) SILVAGNI VIRGINIA - anni 26 - Neo laureata in Lingue e Letterature straniere