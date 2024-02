Elezioni a Fusignano, partono le assemblee per la presentazione del candidato sindaco Nicola Pondi

Si è svolta ieri sera a Fusignano la prima assemblea pubblica di Nicola Pondi, candidato a guidare l’amministrazione di Fusignano per la coalizione composta da Partito Democratico, Partito Repubblicano e Partito Socialista nella lista Insieme per Fusignano. L’incontro si è svolto nella sala del Granaio.

"È stata una serata molto partecipata – ha detto Pondi - e c’era voglia di conoscere cosa stiamo preparando per Fusignano. Stiamo raccogliendo le prime adesioni per costruire dei tavoli di lavoro per elaborare il programma".

Oltre alla prossimo incontro, un pranzo previsto per il 25 febbraio, il candidato resta a disposizione per incontri ogni venerdì dalle 8 alle 12 presso la sede del Comitato Elettorale in piazza Mazzotti 8 a Fusignano.