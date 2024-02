Elezioni a Lugo, assemblea con la candidata Pd Elena Zannoni e la senatrice Susanna Camusso

Un appuntamento indirizzato a tutta la cittadinanza, organizzato dal Circolo del Partito Democratico di Lugo città. Giovedì 8 febbraio, dalle ore 20.15, il Salone Estense della Rocca ospiterà un’Assemblea Pubblica in occasione della quale sarà presente Elena Zannoni, indicata dalla direzione del Pd quale candidata alla carica di sindaca per il Comune di Lugo alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Un'occasione di confronto su diversi temi che entreranno a far parte del programma elettorale e che saranno affrontati nel corso dei mesi che precedono il voto. All’appuntamento sarà presente anche Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil e oggi Senatrice del Partito Democratico.

"In questi mesi abbiamo ascoltato il gruppo dirigente del nostro partito – dichiara il segretario del circolo di Lugo Città Edgardo Farolfi - e abbiamo fatto un percorso aperto, trasparente partecipato, coinvolgendo anche diversi mondi che compongono la nostra comunità e che non sempre si ritrovano in questo o quel partito. Con questa assemblea degli iscritti vogliamo coinvolgere la nostra base e i tanti cittadini che vorranno dare il loro contributo di idee e proposte per avviarci tutti insieme nel cammino che ci porterà insieme ad Elena Zannoni alle elezioni amministrative. L’assemblea inoltre, dato che l’8 e 9 giugno si voterà anche per il rinnovo del Parlamento Europeo, sarà pure l’occasione per parlare della nuova Europa che vogliamo: più verde, più giusta, più democratica e votata all’accoglienza e alla pace".