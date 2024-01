Elezioni amministrative a Lugo, i socialisti incontrano la candidata Elena Zannoni

Venerdì 26 gennaio i rappresentanti del PSI di Lugo Filippo Barbieri, Danilo Olivieri e Pierdomenico Lonzi, segretario provinciale, hanno incontrato Elena Zannoni, indicata dal PD lughese quale candidata per il prossimo turno elettorale alle amministrative del Giugno 2024.

"L’invito partito dalla Zannoni, ad oggi esponente della formazione politica più rilevante nel panorama politico locale, è stato favorevolmente accolto per verificare le intenzioni e i progetti. Si è convenuto su una comune volontà di evitare che la prossima amministrazione comunale possa essere guidata da esponenti del centro destra" si legge in una nota del PSI.

"D’altro canto noi socialisti abbiamo anche evidenziato come, nella passata legislatura, non siano mancati elementi di scarsa condivisione con la giunta locale. In risposta a queste criticità però la candidata ha mostrato la sua volontà nel ricomporre, con le formazioni politiche che la sosterranno, un rapporto di leale collaborazione attraverso la definizione di un programma di legislatura formulato e condiviso. Sulla base di ciò ed apprezzando l’attenzione dimostrata dalla Zannoni siamo disponibili a partecipare ai prossimi incontri con spirito propositivo e costruttivo" si conclude La nota.