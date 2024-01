Elezioni amministrative, Insieme per Lugo sostiene la candidatura di Zannoni

Si ricompone quella che poteva essere una 'frattura' all'interno del centrosinistra per le elezioni amministrative di Lugo. Dopo un'iniziale perplessità, la lista civica Insieme per Lugo, che alle precedenti amministrative sostenne la coalizione di centrosinistra guidata dal sindaco Ranalli, decide di dare sostegno alla candidata indicata dal Pd, Elena Zannoni.

Lo comunica il coordinatore della lista, Stefano Scardovi, a conclusione di un incontro partecipato e ricco di spunti: “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato la candidata che ci ha invitato restare nel campo del centrosinistra e a continuare ad essere un interlocutore importante e serio all’interno della coalizione che sarà la più ampia e coesa possibile. Abbiamo avuto modo di condividere alcune priorità, ma il lavoro vero inizia ora, con il confronto sul programma”.

Insieme per Lugo ha quindi votato a maggioranza di prendere parte agli incontri di coalizione per partecipare al tavolo programmatico. I rappresentanti ribadiranno, tra gli altri, i punti forti della lista civica: la mobilità sostenibile, i temi del decentramento, la sanità pubblica universalistica, il sostegno alle giovani famiglie e priorità a tutte le tematiche riguardanti l’infanzia e il mondo della scuola.

“La presenza al tavolo della Lista Civica Insieme per Lugo è una bellissima notizia per tutta la coalizione” dichiara Elena Zannoni - candidata a Sindaca del centrosinistra “perché porta uno sguardo variegato sulla città, la presenza di anime differenti, ma tutte appassionate e convinte di lavorare per il bene del nostro territorio è un valore e una ricchezza. La coalizione si sta componendo e presto avvieremo la fase di predisposizione del programma”.