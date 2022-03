Elezioni dei consigli territoriali, al via le assemblee pubbliche per presentare i candidati

Le elezioni dei consigli territoriali previste per domenica 3 aprile entrano nel vivo con la presentazione dei candidati durante assemblee pubbliche in programma nelle diverse aree.

Si comincia giovedì 24 marzo alle 20.30 con lo svolgimento delle assemblee a Ravenna sud (al centro sociale Baronio in via Meucci 23), Darsena (all’ufficio decentrato di via Aquileia 13), di Piangipane (all’ufficio decentrato di piazza XXII Giugno 1944 n.6) e del Mare (alla galleria Faro Arte di Marina di Ravenna in largo Magnavacchi 6).

Lunedì 28 marzo alle 20.30 saranno presentati i candidati al consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli (nell’ufficio decentrato di via Pistocchi 41/a) mentre martedì 29 marzo alle 20.30 verranno presentati i candidati ai consigli territoriali di Roncalceci (nella sala polivalente di via Taverna 79 a San Pietro in Trento), Castiglione (nella sala Tamerice di via Vittorio Veneto n.21) e Centro urbano (al centro sociale Le Rose di via Sant’Alberto 73).

Infine mercoledì 30 marzo alle 20.30 saranno presentati i candidati al consiglio territoriale di Mezzano (nella sala polivalente di piazza della Repubblica 5) e Sant’Alberto (nell’ufficio decentrato di via Cavedone 37).