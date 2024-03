Elezioni, +Europa: "Serve una lista unitaria per gli Stati Uniti d’Europa"

"Gli Stati Uniti d’Europa sono solo utopia? No, sono sempre più urgenti per rispondere in modo efficace alle sfide globali che oggi vedono, purtroppo, l’Europa degli stati e dei veti nazionali non sufficientemente reattiva: su innovazione e ricerca, su economia e finanziamento degli investimenti strategici, su politica estera e della difesa, su immigrazione e sviluppo umano globale". Lo afferma il gruppo ravennate di +Europa che insiste: "Occorre una rivoluzione europea, la nascita di una vera federazione dove non esistano veti nazionali, dove il Parlamento Europeo, eletto dai cittadini, sia il riferimento primario dei processi decisionali".

Per le prossime elezioni europee, "come +Europa Ravenna – afferma il portavoce Nevio Salimbeni - chiediamo a tutte le forze europeiste, riformatrici, laiche e liberali di unirsi in una lista di scopo 'per gli Stati Uniti d’Europa' aderendo all’appello di Emma Bonino, superando gli elementi divisivi locali o nazionali per rendere evidente, anche ai cittadini ravennati, che esiste finalmente una nuova offerta politica europea che affronta il futuro comune in quest’ottica, unico modo anche per salvaguardare ruolo specifico del nostro Paese. Proponiamo a tutti i partiti e movimenti di Ravenna ed ai cittadini e alle reti civiche che vogliano aderire a questo progetto di organizzare insieme un incontro per parlare di obiettivi e temi concreti e costruire il comitato promotore locale di questa lista per le Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno 2024.