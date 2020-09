Elezioni a Faenza, Massimo Isola è il nuovo sindaco: "L'unità ci ha premiato"

Manca ancora l'ufficialità, non essendo ancora state scrutinate tutte le 57 sezioni, ma a Faenza il centrosinistra ha già iniziato a esultare per la vittoria del candidato Massimo Isola. Lo spoglio è ancora in corso, ma la vittoria di Isola pare ormai schiacciante.

Il neo-sindaco: "C'è bisogno di dialogo e spirito costruttivo"

"Una grande felicità e una grande responsabilità - commenta a caldo il neo sindaco faentino - Sapevamo di aver fatto una bella campagna elettorale, una campagna vera, ricca di contenuti anche per le nuove generazioni. Avevamo tutte le carte in regola per fare quel cambio di passo di cui avevamo bisogno. Sono felice, credo sia stata la ricompensa di un lavoro importante".

Sul lavoro degli avversari, Isola commenta: "E' stata una campagna elettorale dura, forte, loro hanno fatto il loro percorso, ogni tanto un po' sopra le righe, ma questa fase si è chiusa e credo ci sia bisogno di un'opposizione seria e sono convinto che loro sapranno esserlo. La sfida è complessa, credo che abbia prevalso il messaggio dell'unità che abbiamo usato, che è quello che ci ha premiato. C'è bisogno di spirito costruttivo perchè siamo dentro un tempo molto complesso. C'è bisogno di dialogo e sono convinto riusciremo facilmente a trovare con l'opposizione le parole del dialogo".

I messaggi di congratulazioni

Sono tanti quelli che hanno già iniziato a festeggiare sui social complimentandosi con Isola: "Massimo Isola è il nuovo sindaco! Congratulazioni e buon lavoro a tutti!", scrive il Pd di Ravenna. "Massimo Isola è il nuovo sindaco di Faenza!", festeggia la consigliera regionale Manuela Rontini. "Una grandissima gioia: Massimo Isola è il nuovo sindaco di Faenza! Orgoglioso di averlo sostenuto fin dal primo minuto", aggiunge il deputato Marco di Maio. "Grazie Faenza, non aggiungo altro!", scrive su Facebook Isola. "Massimo Isola è il nuovo sindaco di Faenza! Orgoglioso di averlo sostenuto fin da subito", scrive l'assessore del Comune di Ravenna Roberto Fagnani. "Congratulazioni a Massimo Isola, nuovo sindaco di Faenza", aggiunge la collega Ouidad Bakkali.

"Felicissimo per la grande vittoria di Massimo Isola a Faenza! Un grande in bocca al lupo e buon lavoro! Un risultato netto alla fine di una campagna elettorale difficile ma che alla fine ha premiato la concretezza, la credibilità e l’entusiasmo di Massimo. E che rappresenta un segnale netto e positivo anche per tutto il centrosinistra", aggiunge il capogruppo del Pd in consiglio a Ravenna Fabio Sbaraglia. "Massimo Isola è il nuovo sindaco di Faenza. Come Partito repubblicano italiano lo abbiamo sostenuto conoscendo le sue qualità e convinti che la sua fosse la scelta giusta per Faenza. Siamo contenti che il nostro giudizio sia stato quello del 60% dei faentini. Complimenti a Massimo Isola e in bocca al lupo per il suo mandato che vedrà il contributo leale dei Repubblicani faentini", scrive il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani. "Massimo Isola è sindaco di Faenza! Tante congratulazioni e buon lavoro!", aggiunge il primo cittadino ravennate Michele de Pascale.

Congratulazioni arrivano anche dall'opposizione: "Buon lavoro al nuovo sindaco di Faenza, Massimo Isola", scrive il capogruppo di Forza Italia in consiglio a Ravenna Alberto Ancarani.

Foto Massimo Argnani