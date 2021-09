Elezioni, Maria Elena Boschi a Ravenna per sostenere Ravenna in Campo

Giovedì al ristorante “La Campaza” l’onorevole Maria Elena Boschi, parlamentare e capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, ha partecipato a un incontro organizzato da 'Ravenna in Campo' dal titolo “Ravenna in campo per le Aziende“. All’incontro erano presenti tra gli altri il sindaco Michele de Pascale, Marco Di Maio, parlamentare di Italia Viva, e Roberto Fagnani, candidato di Ravenna in Campo.

L’evento, che ha visto la partecipazione dei candidati di Ravenna In Campo, ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi sulle problematiche di sviluppo della città di Ravenna, prendendo anche spunto dal recente intervento di Roberto Fagnani e Silvia Sirri in merito a "una necessaria gradualità del processo di transizione energetica".