Elezioni politiche, si parla di giovani, lavoro e università con i candidati di Alleanza Verdi-Sinistra

Martedì 20 settembre, alle 18, alla Rocca Brancaleone di Ravenna è in programma un incontro di Alleanza Verdi Sinistra sui tema università, giovani e politiche del lavoro, con Giovanni Paglia, Valentina Marassi, candidati per Alleanza Verdi Sinistra e Federico Martelloni, docente e ricercatore in Diritto del Lavoro all’Università di Bologna sede di Ravenna.

"Il tratto distintivo delle nuove generazioni è non riuscire ad immaginare un futuro. L’emergenza climatica soffoca le nostre vite mentre il pianeta, letteralmente, brucia. La crisi economica e sociale ha eroso ancor di più gli stipendi ed aumentato la precarietà. Persino i più basilari diritti – dalla casa all’istruzione, dalla sanità alla libertà di amare – vengono messi in discussione - spiegano da Alleanza Verdi Sinistra - Una sola strada è quella che può portarci fuori da tutto ciò: quella della giustizia sociale e ambientale, dei diritti e delle libertà per ogni essere umano".

"Tutto il programma di Alleanza Verdi Sinistra è strutturato pensando alle giovani generazioni e scritto insieme a loro per riaccendere una speranza e percorre insieme questa strada - prosegue la lista di centrosinistra - Bisogna riportare la conoscenza al centro delle agende politiche, a partire dall’allineamento dei finanziamenti all’istruzione con la media europea (6% del PIL). Abbiamo il più basso numero di giovani laureati, un altissimo livello di dispersione scolastica e le tasse universitarie fra le più proibitive. Per i soli costi nel mondo della scuola e dell’università, all’iscrizione si aggiungono quelli associati agli studi, al trasporto, agli affitti, al materiale didattico e così via. L’accesso allo studio deve essere, libero, gratuito e universale; privo della logica classista. Oggi i giovani che lavorano nella ricerca universitaria vivono in un mondo di precarietà e incertezza. E mentre l’Italia spende in ricerca solo un terzo della Germania e i giovani cervelli sono costretti a fuggire all’estero, crediamo sia fondamentale attuare un’inversione di tendenza: investire in modo consistente in ricerca e sviluppo, partendo dalle università pubbliche. Necessario è anche riaffermare il ruolo del pubblico all’interno della questione abitativa, come agente regolatore e garante di diritti e dignità".

"Alle giovani donne e uomini in Italia viene chiesto sempre di più e viene offerto sempre di meno: vogliamo rompere questo circolo vizioso con un piano straordinario di edilizia pubblica a consumo di suolo zero, trasporti pubblici gratuiti per tutte e tutti gli under 30, eliminazione di contratti pirata e tirocini e stage gratuiti, salario minimo a 10 euro l’ora, diritto allo studio universale fino all’università. Queste proposte sono concrete e perfettamente sostenibili anche in Italia, a patto di rendere equo il nostro sistema fiscale intervenendo su evasione fiscale, grandi patrimoni ed extraprofitti". In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella saletta interna del Rocca Cocktail Bar.