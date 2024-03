Elezioni, siglato il patto tra Azione e Pri: "Condividiamo valori e identità politica"

Aperto dalla relazione del segretario nazionale Corrado De Rinaldis Saponaro, si è tenuto ieri a Roma il Consiglio Nazionale del Partito Repubblicano. Al termine del dibattito, è stato votato il documento, approvato dai 70 presenti con 3 soli voti contrari e un astenuto, che prevede tra l’altro un patto federativo con Azione per le prossime europee che comporterà anche convergenze fra i due partiti nei territori. Un patto approvato dalla maggioranza del Pri ravennate, ma criticato dalla minoranza.

Il Consiglio nazionale del Pri ha dunque ritenuto "indispensabile la proposta di un 'Patto Repubblicano' per fronteggiare ogni modifica costituzionale tale da compromettere la forma parlamentare della Repubblica sancita dalla Costituzione - si legge nel documento approvato - Altrettanti aspetti di criticità provengono da progetti sconsiderati di autonomismo regionale che già hanno fatto danni profondi in passato al tessuto unitario del Paese ed altrettanti potranno farli in futuro". Il Pri quindi ha confermato la sottoscrizione del patto con il partito di Carlo Calenda, "con cui si condividono i valori ed il riconoscimento di identità politiche che sono proprie della tradizione riformatrice ed europeista dell’Italia democratica".