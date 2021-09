Elezioni, Viva Ravenna presenta tre delle sue candidate in lista

La lista civica Viva Ravenna, a sostegno dell'elezione di Filippo Donati a sindaco, a pochi giorni dalle elezioni amministrative del 3-4 ottobre presenta tre delle sue candidate al Consiglio comunale. Si tratta di: Maria Rosa Sciarra, Giulia Borghesi e Paola Amadesi.

Maria Rosa Sciarra è da sempre impegnata in battaglie di salvaguardia della libertà: per esempio, è contraria alle vaccinazioni obbligatorie non coerenti con la medicina naturale e spinte dalle multinazionali farmaceutiche. Non è no vax, ma è per la libertà di ciascuno di dire la sua.

Giovane imprenditrice turistico-alberghiera, Giulia Borghesi è anche "regina" della notte nei locali trendy, amazzone al limite con un recente passato di campionessa italiana di una delle discipline più spettacolari del rodeo coi vitelli: il team penning. Una passione che l’ha condotta alla partecipazione al contest internazionale in Texas. Impegnata con un giovane imprenditore agricolo, vanta quasi 1000 follower su Instagram.

Laureata in Filosofia Estetica, Paola Amadesi è scrittrice e giornalista pubblicista, istruttrice di Dressage e molto altro. Mette la cultura al primo posto. Dante a Ravenna, sì, ma anche Lord Byron. Ha in mente un festival per gli “invisibili”, cioè coloro che si dedicano alle arti senza possibilità di condividere le loro opere o, perché no, venderle. Per scrittori famosi e non, per chi ha idee valide in campo artistico. Ha ideato alcuni format applicabili anche al forese per rivalutare la tradizione orale contadina ed incentivare quella cittadina utilizzando leggende antiche.