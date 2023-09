Elly Schlein chiude la Festa dell'Unità e annuncia una grande manifestazione in autunno

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha chiuso domenica sera la Festa dell'Unità nazionale a Ravenna davanti a circa duemila militanti. Nell'occasione ha annunciato una manifestazione del Pd in autunno per la sanità pubblica, la difesa del potere d'acquisto delle famiglie e le misure per una crescita sostenibile. Dopo l'apertura della Festa a fine agosto, la segretaria dem è tornata sul palco allestito negli spazi del Pala De Andrè per l'incontro conclusivo dell'appuntamento nazionale.

Tanti i temi toccati da Schlein durante il suo discorso di fronte ai militanti democratici. La segretaria ha ringraziato Sergio Mattarella "per questi anni di instancabile lavoro per il nostro Paese e la nostra Repubblica. E allora prima di cambiare la Costituzione, proviamo ad attuarla fino in fondo ricordandoci che oltre che democratica è una Costituzione antifascista". La segretaria, affrontando il tema dell'ecologia e della transizione energetica, ha però rivolto un ringraziamento anche a Papa Francesco che starebbe lavorando a una seconda parte dell'enciclica Laudato Si: "Quell'enciclica fa un'innovazione culturale importantissima - ha detto Schlein - ci dice che dobbiamo ascoltare assieme il grido della Terra e il grido dei poveri, perché in fin dei conti è lo stesso grido".

"In Parlamento porteremo una legge che contrasta il consumo di suolo - ha quindi annunciato Schlein - perché si è cementificato troppo in questo Paese e non possiamo lasciare soli gli amministratori di fronte agli interessi di chi vorrebbe continuare come se non ci fosse un domani".

La segretaria ha poi toccato il tema dei flussi migratori, chiedendo "un'Europa più solidale sull'accoglienza che superi l'ipocrisia del regolamento di Dublino". Spazio anche al tema della fiscalità e quello del reddito salariale. Schlein poi si è rivolta agli stessi militanti del suo partito: "Dobbiamo lavorare per riattivare l'entusiasmo dei circoli. Prepariamoci a una grande conferenza sull'organizzazione, per capire come reinventarci".

Durante l'appuntamento conclusiva della festa dem, Schlein ha poi chiamato a raccolta il partito per una grande mobilitazione. "Non ci riposeremo - ha affermato - dopo l'estate militante ci aspetta un autunno di impegno e partecipazione. Il Pd è pronto a scendere in piazza con una grande mobilitazione nazionale. E' il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro".