Ex Farmografica, Pri: "Istituzioni si impegnino a evitare i licenziamenti"

Il Pri di Cervia manifesta la propria vicinanza ai lavoratori dell'ex Farmografica impegnati in un complicata vertenza sul futuro aziendale e per la garanzia dei posti di lavoro. Una situazione su cui si sono fatti sentire i sindacati che hanno indetto un corteo. Il partito Repubblicano esprime quindi "preoccupazione sui risvolti di una vicenda per certi versi emblematica, che vede coinvolti il gruppo estero Mayr-Melnhof, il gruppo cervese Focaccia e, ai vari livelli, le istituzioni della Repubblica".

"Di fronte ad un’ipotesi di cessione d’azienda tra i due gruppi indicati, continuano a presentarsi ostacoli che rischiano di compromettere importanti risultati, tra l’altro faticosamente raggiunti, di una complessa trattativa - continuano dal Pri - In questo momento ci risulta che il tutto sia messo in discussione da una mancato accoglimento delle istanze presentate dall’azienda per i risarcimenti dei danni causati dalla recente alluvione, che ha aggiunto ulteriori difficoltà all’ipotesi di cessione e conseguentemente alla continuità aziendale".

Il Pri di Cervia si impegna quindi "a collaborare con i soggetti privati ed istituzionali coinvolti nella ricerca di opportune soluzioni; sostenendo ogni iniziativa promossa da organizzazioni sindacali e istituzioni locali, per l’accoglimento delle istanze finalizzate ad un rapido superamento delle difficoltà prospettate - e invita - tutti i soggetti preposti a promuovere urgentemente il tavolo ministeriale specifico, di cui il Ministro del Lavoro ha la responsabilità, nel quale affrontare in termini concreti le questioni sospese, al fine di portare a conclusione positiva il progetto di ripresa produttiva, approfondendo ipotesi che evitino sia licenziamenti che la cessazione di un’attività di estrema e storica rilevanza per il territorio cervese".