Alluvione, Faenza Cresce: "Meno burocrazia nella ricostruzione. Il Commissario non si sostituisca alla Regione"

Voltare pagina e concentrarsi sul futuro. È quanto chiede la lista Faenza Cresce, in maggioranza con il sindaco Massimo Isola, dopo il Consiglio comunale di giovedì scorso e le polemiche scaturite in assemblea sull'alluvione e sulle responsabilità degli enti coinvolti nella ricostruzione.

Un confronto che la lista definisce acceso, ma poco utile: "Le diverse posizioni espresse hanno evidenziato la complessità della situazione, ma non hanno prodotto soluzioni concrete per la ricostruzione. Serve concretezza, non retorica; la ricostruzione del nostro territorio richiede una visione ampia e lungimirante, che sappia coniugare sicurezza, sviluppo e valorizzazione del territorio. Non servono recriminazioni o accuse, ma azioni concrete e tempestive".

"La struttura commissariale ha un ruolo ben preciso: supportare la ricostruzione - prosegue Faenza Cresce - e non è accettabile che si sostituisca al governo del territorio, compito che spetta alla Regione. Le istituzioni devono accelerare i tempi e snellire le procedure. Non possiamo permettere che la burocrazia ostacoli la ricostruzione".

Sulla valorizzazione del territorio Faenza Cresce ribadisce che "le misure di protezione idraulica non devono limitarsi a vincoli e divieti. Dobbiamo trovare soluzioni che valorizzino e sviluppino il nostro territorio". E anche il piano urbanistico "deve essere chiaro e concreto sulla messa in sicurezza delle zone a rischio alluvione. Non servono 'no' categorici, ma soluzioni che restituiscano valore ai cittadini colpiti".

Anche sulla mobilità cittadina si spiega che la posa del ponte provvisorio sul Lamone non può essere la soluzione definitiva:"Serve un piano d'insieme che riporti il Borgo al centro della città, dia sicurezza ai cittadini e migliori la mobilità. Chiediamo a tutte le istituzioni di collaborare lealmente e di lavorare con impegno per ricostruire Faenza. Non perdiamo la prospettiva e guardiamo al futuro con coraggio e ambizione. Faenza Cresce si impegna a monitorare l'operato delle istituzioni e a pungolarle quando necessario. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente al processo di ricostruzione. Solo con la collaborazione di tutti potremo costruire una Faenza migliore di prima".