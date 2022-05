Riparte la 'stagione' delle feste dell’Unità: torna l'appuntamento anche al Pala De André

Un calendario ricco di appuntamenti in cui si vede anche il ritorno della grande festa al Pala De Andrè: il Partito Democratico di Ravenna pubblica sul suo sito internet il calendario del Girafeste 2022, con tutti gli appuntamenti dalla primavera all'autunno inoltrato. E fra i tanti eventi c'è anche la Festa dell’Unità provinciale che, dopo la pandemia, torna al Pala De André di Ravenna, dal 26 agosto al 12 settembre.

I prossimi appuntamenti in calendario, per i democratici, sono invece le feste in programma a Lugo, dal 27 maggio al 6 giugno in Largo Corelli, e a Russi, dal 2 al 5 giugno in viale della Repubblica. Per il territorio ravennate si attendono invece gli appuntamenti di Grattacoppa (17-18-19 e 24-25-26 giugno), di Porto Fuori (dal 8 al 18 luglio), di Piangipane (22-23-24 luglio), di Borgo Sisa (dal 29 luglio al 7 agosto), mentre in settembre ci sarà la festa a Fosso Ghiaia (15-16-17-18 e 23-24-25-26 settembre).