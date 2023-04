Il ravennate Ancarani (FI) impegnato in due riunioni europee del Comitato delle Regioni

Il capogruppo in consiglio comunale a Ravenna di Forza Italia, Alberto Ancarani, nella sua qualità di componente del Comitato Europeo delle Regioni in rappresentanza dell’ANCI sarà impegnato in due riunioni prima a Bruxelles (Belgio), poi a Tampere (Finlandia). Nella prima riunione, quella della Commissione Economica del Comitato che si svolgerà mercoledi 19 Aprile, si affronterà in particolare il tema dell’interoperabilità transfrontaliera votando emendamenti su un dossier proposto dalla Commissione Europea. Nella seconda riunione, quella della “Commissione sulle politiche sociali, la scuola e l’occupazione” che si svolgerà a Tampere (Finlandia) giovedì 20 e venerdì 21 Aprile il focus della sarà in particolare sulla gestione del fenomeno della Deprivazione abitativa, affrontando il tema delle misure di prevenzione, del sostegno europeo e dell'esperienza finlandese paese che ospita l’evento.