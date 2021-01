Impianto di CO2 escluso dal Recovery fund, Europa Verde: "Una buona notizia"

"Se confermata, l'esclusione dell'impianto di stoccaggio della CO2 a Ravenna dai progetti da finanziare con il Recovery Fund è una buona notizia". A dichiararlo sono Silvia Zamboni,capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna, e Paolo Galletti, coportavoce Verdi Emilia- Romagna - Nei giorni scorsi più volte come Europa Verde-Verdi Emilia-Romagna avevamo espresso la nostra contrarietà a questo impianto per l'alto costo economico e l’inefficacia dal punto di vista del contrasto all'emergenza climatica, in quanto utilizzato in realtà per continuare a usare il gas metano per produrre il cosiddetto idrogeno blu. Un’opzione, quest’ultima, che non rientra tra le priorità della Commissione europea e che pertanto rischiava di non passare a Bruxelles. Aspettiamo quindi che questa esclusione venga confermata e che i fondi vengano indirizzati invece agli interventi strategici di lotta all’inquinamento atmosferico che la Regione Emilia-Romagna deve predisporre in risposta alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 ottobre scorso per lo sforamento delle concentrazioni di polveri sottili di PM10”.