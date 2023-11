Infermieri, edicole e parcheggi: si riunisce il consiglio comunale

Domani, martedì 14 novembre, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “”Arte libera ed arte censurabile secondo i casi. Al Comune di Ravenna succede in casa” presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Qual è lo stato di attività dell’impianto idrovoro III Bacino? Di Giacomo Ercolani, consigliere gruppo Lega Salvini premier; “Il Sindaco chieda al Direttore generale dell’Ausl Romagna di modificare la disposizione della Pronta Disponibilità degli infermieri, accogliendo le proposte di Nursind e dei Sindacati confederali”, a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – città forese e lidi.

Seguiranno le comunicazioni sul prelevamento dal fondo di riserva secondo i sensi di legge da parte dell’assessora al Bilancio Livia Molducci. Verranno trattate le seguenti interrogazioni: “Estinzione costante delle edicole quale futuro per i manufatti e quali intenzioni sulla gestione del fenomeno”, presentata da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna; “Parcheggi gratuiti nel periodo natalizio, la giunta quest’anno ci pensi per tempo (e possibilmente una volta sola)”, a cura di Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna.

A seguire le proposte di deliberazione “Regolamento Usi civici di pesca” che sarà presentata da Giacomo Costantini, assessore alle Aree naturali e “Accorpamento al demanio stradale di un tratto di via Cavalcoli e un tratto di via Argnani” che sarà illustrata da Igor Gallonetto, assessore al Patrimonio. Infine la ratifica della delibera di giunta "Variazioni di bilancio - utilizzo risorse derivanti dalla conclusione di progetti di accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali per il finanziamento di interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", a cura di Gianandrea Baroncini, assessore alle Politiche sociali.20 dicembre probabile recupero weekend