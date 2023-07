L'assemblea di +Europa: "Aumentano gli iscritti. Pronti per le prossime amministrative"

Si è svolta giovedì l’assemblea del gruppo +Europa Ravenna. Nell’occasione il gruppo ha confermato le cariche elette nel congresso fondativo del 2022, adeguandole al nuovo statuto di +Europa. Sarà così “portavoce” del gruppo Nevio Salimbeni e “tesoriera” Sara Bianchi. Si rafforza intanto il gruppo di Ravenna con l’ulteriore aumento degli iscritti nel 2023 e nuovi programmi di attività che partiranno da settembre. Va segnalato che gli iscritti del gruppo di Ravenna sono per 2/3 donne e per 1/3 ragazze o ragazzi sotto i 25 anni.

Nel corso dell’assemblea è stato sottolineato un generale diffuso apprezzamento sul lavoro di +Europa a livello nazionale, in particolare sui temi dei diritti civili e sociali segnalando però la necessità di una maggiore presenza sui temi economici (legati alle imprese ed alla concorrenza) e sociali (in particolare su sanità e sulle questioni collegate alla coesione delle comunità locali). E’ stata chiesta anche una maggiore attenzione alle dinamiche riguardanti l’ambiente e gli effetti del riscaldamento globale, a partire dalla gestione di situazioni chiaramente connesse come la terribile doppia alluvione avvenuta in Romagna.

“Il prossimo anno – ha dichiarato il portavoce Nevio Salimbeni - si svolgeranno molte elezioni amministrative nella provincia di Ravenna, dentro un quadro di riferimento locale particolarmente difficile, fortemente segnato dalla vicenda alluvionale, dall’aumento della sfiducia verso la politica e dalla necessità di tenere coese le comunità locali favorendo un clima di libertà, innovazione e dinamismo economico. Saremo quindi presenti anche in questa campagna amministrativa con idee e programmi di ampio respiro nelle forme che, caso per caso, decideremo localmente. L’obiettivo è dare voce ai temi cari ai nostri elettori; lontano da tentazioni populiste e antisistema così come da atteggiamenti di conservazione e autosufficienza, da qualunque parte essi provengano”.