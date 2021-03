La Lega chiede una riorganizzazione della macchina comunale di Cervia

Il capogruppo Lega Cervia, Enea Puntiroli, ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per la riorganizzazione della macchina amministrativa. Il carroccio, alla luce di pensionamenti e trasferimenti, e all'imminente scadere di contratto con Cervia Turismo, intende garantire maggiore efficienza nella gestione della Polizia Locale, del turismo, degli eventi e del commercio. Allo stesso tempo si vuole insirire la figura del Segretario Generale che "si rende quanto mai necessaria in un Comune delle dimensioni e della complessità come quelle di Cervia". I consiglieri della Lega, quindi, invitiano il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta "alla creazione di un tavolo di confronto composto da tutte le forze politiche, integrato da tecnici qualificati, volto allo studio della riorganizzazione dell’intera macchina amministrativa dell’Ente, riorganizzazione fondamentale per il buon funzionamento del Comune e dei servizi rivolti ai cittadini, imprenditori e turisti".