Lugo, il Pd verso le amministrative del 2024: "Saremo tra le aree industriali più innovative della Regione"

Il PD di Lugo avvia Il percorso che porterà alle elezioni comunali del 2024. Lo fa durante il periodo congressuale "dimostrando come a Lugo esista già un partito capace di allargare e costruire le condizioni per bilanciare il ruolo, anche locale, della politica sapendo che svolte di questo tipo si fanno con visione, scelta e azione - afferma il partito - Lugo è davanti ad una possibilità di cambiamento paragonabile a quella che trent'anni fa la vide passare da agricola a artigianale e poi industriale, e che vide nascere il progetto di collaborazione e poi unione di territori della Bassa. Abbiamo davanti la trasformazione dell’area lughese in una delle aree industriali più importanti, innovative e moderne della Regione. E’ lo sbocco naturale del nostro patrimonio produttivo. E’ il modo per dare maggiore ricchezza e benessere a tutti. Qualità e opportunità sono le nostre leve, condivisione e visione gli strumenti, protezione e ricchezza diffusa la condizione del raggiungimento degli obiettivi".

Al segretario Comunale Gianmarco Rossato, in concerto con la segreteria, è affidata la guida politica del percorso, la costruzione delle alleanze. All’ex sindaco Maurizio Roi sarà invece affidato il coordinamento dello staff di programma. "Per questo il percorso programmatico che stiamo avviando vedrà il coinvolgimento non solo di esponenti del Partito Democratico ma sarà aperto al contributo di chiunque voglia lavorare per costruire il futuro della propria città e di tutto il territorio lughese - spieg il Pd lughese - Un percorso di dialogo quindi, aperto a tutti, ma che parte dal lavoro e dalla coalizione che in questi anni ha sostenuto l’amministrazione Ranalli: un campo largo di forze politiche e civiche che è stato capace di rinnovarsi negli anni e non disperdere obiettivi e entusiasmo".

A quanto riferisce il Partito Democratico, l’intera giunta comunale sarà coinvolta nel lavoro di elaborazione della campagna per le prossime amministrative. "Si tratta di un momento importante - afferma Rossato - che avvia ufficialmente il nostro percorso e canalizza il nostro impegno per i prossimi anni, proposte puntuali sui contenuti sono state in parte già fatte, oggi raccoglieremo le esperienze e i contributi di questi anni per provare a disegnare una chiara proposta di futuro per il territorio lughese che interpreti un mondo radicalmente cambiato. Per questo metteremo in campo un gruppo largo capace di ragionare di contenuti - conclude il segretario Dem - e coordinato da Maurizio Roi, ex sindaco e attualmente nella segreteria lughese a cui spetterà il lavoro di elaborazione e cucitura dei vari contenuti. Una scelta che vuole sottolineare l’importanza della concretezza e della dimensione amministrativa del percorso che parla di temi e non di giochetti politici".