Mercoledì in modalità online l'assemblea generale di Ravenna Coraggiosa

E’ stata fissata per mercoledì 2 marzo alle 20.45, in modalità online, l’assemblea generale di Ravenna Coraggiosa, aperta a tutti gli interessati. "Nei difficilissimi mesi che abbiamo alle spalle, contrassegnati dalla pandemia che ha inciso profondamente in tutti gli aspetti della nostra vita sociale e quindi anche nell'attività politica, l'esperienza di Ravenna Coraggiosa ha cercato momenti di consolidamento e radicamento sul territorio dando seguito al lavoro straordinario messo in campo durante la campagna elettorale" si legge in una nota di Ravenna Coraggiosa.

"Il nostro punto di vista sulla società, grazie al lavoro delle persone che con il loro impegno hanno fatto vivere Coraggiosa, si è tradotto in molti casi in un punto di vista sul governo della città e dei territori, una voce sempre presente nelle discussioni istituzionali e nel dibattito cittadino. Ecco dunque la necessità di un'assemblea comunale in cui discutere insieme come proseguire l'attività di Ravenna Coraggiosa, anche alla luce degli esiti dell’assemblea regionale (che si è tenuta nei giorni scorsi) e in vista delle elezioni dei nuovi Consigli Territoriali che si eleggeranno il 3 aprile. Sarà un momento in cui discutere di come proseguire l’impegno futuro, per fare un punto di aggiornamento e di confronto sul quadro politico e sul piano amministrativo".

Ecco il link per partecipare alla riunione in Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/85726268367