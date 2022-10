Nuovi uffici comunali, Ancisi (LpRa): "Ridurre l’illuminazione notturna e aprire il parcheggio"

Troppe luci e parcheggio chiuso, partendo dalla segnalazione di un cittadino, il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, punta il dito sui nuovi uffici comunali di via Berlinguer. Secondo la segnalazione di un ravennate, infatti "i nuovi uffici comunali continuano ad avere di sera e di notte luci accese nei corridoi e locali tecnici e nel parcheggio interno, vuoto ad eccezione di una pala meccanica della ditta appaltatrice dei lavori". C'è poi "il famoso parcheggio di via Fontana, di servizio ai nuovi uffici che rimane misteriosamente chiuso".

"Ritenendo che l’Amministrazione condivida le giuste indicazioni del concittadino - afferma Ancisi che presenta un'interrogazione question time al sindaco di Ravenna - come pure che sia doveroso darne opportuno riscontro alla cittadinanza, chiedo al sindaco, onde dare il buon esempio sul risparmio dei consumi energetici, con quale procedura in corso ed entro quale breve tempo l’illuminazione serale e notturna del nuovo Polo degli uffici di viale Berlinguer/via Fontana, locali tecnici e parcheggio interno compresi, possa essere ridotta e a quale livello minimo imposto da ragioni di sicurezza".

"Il parcheggio esterno, realizzato da lungo tempo, con ingresso da via Fontana appena oltre lo scolo Lama, è di grande interesse pubblico e fortemente atteso. Oltre alla previsione di 71 posti auto e di circa 5 posti moto, su una superficie lorda di 1.920 metri quadrati, all’origine era stato progettato coperto da due pensiline con finitura a verde, prospettazione elegante evidentemente abbandonata a favore di un ben maggiore numero di posti e di un uso gratuito. Al riguardo è comunque utile richiedere al sindaco maggiori dettagli e certezza della gratuità anche per il futuro. La zona è già congestionata dalla mancanza degli stalli di sosta per le auto nelle giornate del mercato ambulanti di viale Sighinolfi/piazza Zaccagnini. Man mano che gli uffici del Comune e di Arpae occuperanno i due nuovi palazzi, cresce il bisogno che sia finalmente aperto alla cittadinanza. Anche su questo - conclude Ancisi - è fondamentale chiedere al sindaco a quale punto siano le operazioni rivolte a tale scopo e con quale previsione di tempo".