Palazzetto dello Sport, Ancisi (LpRa): "Lavori partiti 5 anni fa, ma comunicati al prefetto solo ora"

Mentre si attende ancora la fine dei lavori per il Palazzetto delle Arti e dello Sport che dovrebbe sorgere nell'area del Pala De Andrè, il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvato Ancisi, mette in rilievo un aspetto curioso: di quest'opera, iniziata nel 2019 e che dovrebbe essere conclusa entro il 2024, "la Prefettura ne era ancora totalmente all’oscuro". Il consigliere rende nota infatti la risposta dell’assessora ai Lavori Pubblici Federica Del Conte, la quale avrebbe affermato che "la pratica è stata presentata nei giorni scorsi". "Mi ha pure informato - sottolinea Ancisi - che la Conferenza dei Servizi decisoria, imposta dal Codice dei Contratti pubblici, è stata avviata con la seduta del 3 settembre 2018, raccogliendo, in questa occasione, i pareri dei suoi componenti (Soprintendenza, servizio Strade del Comune, Consorzio di Bonifica, Arpae, Ausl, Servizio Sicurezza territoriale della Regione Emilia-Romagna, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, HERA) ed anche del Coni. Il parere del Comando dei Vigili del Fuoco è stato poi integrato, a seguito di modifiche, in data giugno 2020".

"Operando collegialmente per garantire la sicurezza e la piena messa a norma di tutto l’impianto in ogni suo particolare, dato che, dopo i gravi incidenti avvenuti all’estero, s’impongono anche attente valutazioni e verifiche dei carichi sospesi sopra platee e palcoscenici, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha però la necessità di essere attivata da subito, in fase progettuale e nel corso dei lavori - commenta il consigliere di Lista Per Ravenna - Può così svolgere al meglio i suoi compiti ed evitare “sorprese” o impedimenti imprevisti al termine. Tanto che, avendo immediatamente trasmesso la risposta al prefetto Castrese De Rosa, egli mi ha cortesemente risposto: 'Certo ci pronunceremo. Presiede la Commissione il viceprefetto Arnaldo Agresta'".