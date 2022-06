Piano rigenerazione scuola, Croatti (M5S): "Grande opportunità per le criticità ravennati"

È stata riaperta la consultazione pubblica per le nuove adesioni alla Green Community di Rigenerazione scuola, il piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole. Le amministrazioni pubbliche, le istituzioni culturali, scientifiche, di ricerca, le organizzazioni no profit e profit interessate a far parte della “Green Community” sono invitate a compilare, dal 7 giugno al 7 luglio 2022, il modulo pubblicato sulla pagina istituzionale del Piano RiGenerazione Scuola.

"Una grande opportunità per le scuole ravennati per superare criticità e carenze, non solo infrastrutturali, che da troppi anni penalizzano l’offerta formativa del nostro territorio - comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti - RiGenerazione Scuola è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell'attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’educazione civica. La scuola ha il compito di educare le studentesse e gli studenti ad abitare il mondo in modo nuovo e sostenibile e di renderli protagonisti del cambiamento".

I soggetti che intendono candidarsi a partecipare alla Green Community dovranno presentare una proposta educativa rivolta alle scuole coerente con almeno uno dei quattro pilastri del Piano “RiGenerazione Scuola”: rigenerazione dei saperi, rigenerazione dei comportamenti, rigenerazione delle infrastrutture, rigenerazione delle opportunità. "È un piano ambizioso e importantissimo che offre un vasto repertorio di strumenti e risorse a disposizione delle nostre scuole. Un'occasione che nel nostro territorio non possiamo lasciarci sfuggire”, conclude Croatti.