Pochi affitti e cari, Mingozzi (PrI): "I privati offrano posti letto agli universitari fuori sede"

Le immatricolazioni 2022/2023 ai corsi universitari di Ravenna segnarono un calo di 200 unità (da 1350 a 1150) dovuto sia ai danni della pandemia che al ritorno in presenza alle lezioni e nei laboratori. Ma la sensazione che oggi si avverte, confortata dai primi dati disponibili, è che Ravenna tornerà a registrare un numero di nuovi iscritti per l'anno scolastico 2023/24 almeno pari agli anni migliori delle immatricolazioni.

"Ad esempio Giurisprudenza ad oggi conta già 118 matricole alla magistrale e 97 alla triennale Giurista d'Impresa (in crescita del 22% sui precedenti) e segnali di interesse e di nuovi iscritti sono percepiti in ogni Dipartimento e negli stessi Master offerti alle aziende del porto (Penale d'impresa e Diritto della navigazione) - sottolinea Giannantonio Mingozzi del Partito repubblicano italiano - A questi si aggiunge la proposta del Corso di Alta Formazione Digitale e logistica portuale di sicuro interesse per l'insieme delle imprese al quale è rivolto".

Proprio per il rinnovato afflusso che produce l'offerta universitaria della città sostenuta da Comune, Flaminia, Gruppo Cassa ed altri istituti nonché dall'Alma Mater e dal Ministero competente, "ci auguriamo come repubblicani che anche le famiglie e i privati che sono in grado di offrire posti letto agli studenti fuori sede, rispettando regole d'affitto e trasparenza, lo facciano per dare una mano alla crescita universitaria e in definitiva all'economia ravennate - auspica l'esponente dell'Edera - E' ormai nella fase conclusiva la gara che affida i lavori per il nuovo studentato e relativi servizi nell'ex media Matteucci, di fronte alla stazione ferroviaria, ma almeno per i prossimi due anni occorrono soluzioni logistiche per gli studenti che scelgono Ravenna come sede di studi universitari. Il contributo della cittadinanza è un segno di attenzione e di orgoglio per una realtà che in pochi anni è diventata città universitaria a tutti gli effetti".