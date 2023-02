Porto Corsini, Esposito (FdI): "Dateci marciapiedi e strade sicure"

Il consigliere di Fratelli d'Italia, Renato Esposito, dà voce a un gruppo di residenti di Porto Corsini che "lamentano da tempo le inadatte condizioni di via Molo Sanfilippo, estremamente insicura per i pedoni perché priva di marciapiedi adeguati e soggetta a frequenti allagamenti per il continuo intasarsi delle bocche di lupo ivi presenti a causa della totale assenza di pulizia e manutenzione. Senza considerare i danni per la salute delle persone a causa del gran traffico veicolare, anche e soprattutto di mezzi pesanti quali autobus, camion e similari, traffico che nel periodo di svolgimento delle crociere diventa davvero insostenibile per i residenti. Per meglio comprendere lo stato di disagio si allegano foto e una richiesta precedente dei residenti così come pervenuta".

Per questi motivi, Esposito presenta un question time per chiedere a sindaco e Giunta di "trovare una soluzione alternativa all’attuale sistema viario, evitando il pesante traffico che interessa la strada suindicata e che crea gravi motivi di preoccupazione nei Cittadini; provvedere prima possibile alla installazione di marciapiedi adeguati in via Molo Sanfilippo al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei residenti; provvedere doverosamente alla periodica pulizia delle bocche di lupo site in zona, liberandole da aghi di pino e sporcizia varia, dando vita ad un servizio di controllo, evidentemente oggi inesistente o inadeguato, di chi tale pulizia dovrebbe effettuare".