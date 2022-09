Porto e ferrovia, Mingozzi: "Non dimentichiamo la Russi-Castelbolognese"

"E' un'ottima notizia l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, del progetto affidato a RFI che prevede il potenziamento della "linea Adriatica" ed in particolare delle tratte Bologna-Imola e Imola-Castelbolognese, afferma il presidente di Terminal Container Ravenna, Giannantonio Mingozzi; "ma non possiamo dimenticare che quadruplicare la ferrovia da Bologna a Castelbolognese servirà si al traffico passeggeri ed ai tempi di percorrenza, ma potrebbe assumere un valore straordinario anche per merci e container se solo si pensasse al raddoppio della Russi-Castelbolognese: esso completerebbe la tratta verso Bologna del collegamento con il porto di Ravenna, che si avvale da qualche anno del doppio binario fino a Russi, realizzando così quella continuità infrastrutturale di estrema importanza per il trasporto merci dal punto di vista dei tempi di smistamento e dei costi relativi".

Come affermano sia il presidente Bonaccini che il ministro Giovannini "con questo investimento si superano divari storici che hanno sacrificato il versante adriatico e si migliorano le opportunità di intrapresa economica e di qualità della vita"; anche per questo, conclude Mingozzi, uno sforzo ulteriore per rendere di rango primario tutto il corridoio ferroviario che collega anche il porto di Ravenna alla direttrice principale, sarebbe ben ripagato in termini di sviluppo economico e di soddisfazione di tutta la popolazione".