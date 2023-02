Primarie Pd, Cuperlo a Ravenna omaggia Zaccagnini e Boldrini: "Grandi figure della nostra tradizione politica"

Due momenti e due visite per rendere omaggio a figure storiche della politica e della città. Gianni Cuperlo, nella tappa ravennate del suo viaggio per l'Italia per promuovere la sua candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico, ha voluto omaggiare Arrigo Boldrini, anche noto come comandante "Bulow", e Benigno Zaccagnini. Entrambi partigiani, protagonisti della vita politica nazionale, simboli dell'unione delle culture politiche che il PD ha voluto attuare nel suo percorso sicuramente accidentato ma che per il candidato alla segreteria è ancora valido e attuale.

L'omaggio alla tomba di Bulow è avvenuto nel cimitero di Ravenna, assieme al figlio Carlo Boldrini. Di fronte alla lapide posta sulla casa di via di Roma, Cuperlo si è invece trattenuto assieme all'ex senatore Aldo Preda, uno dei custodi della memoria di Zaccagnini, ex ministro del Lavoro e, come Boldrini, padre della Costituzione italiana. Per Gianni Cuperlo: "Ricordare le grandi figure della nostra tradizione politica è un modo per dare sostanza a quello che intendiamo fare in un momento così importante per il nostro partito. È la parte migliore della nostra storia che non dobbiamo dimenticare".

Cuperlo di fronte alla lapide posta nella vecchia casa di Zaccagnini