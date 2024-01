"Prostitute sull'Adriatica, quali controlli?": se ne discute in consiglio comunale a Cervia

Chiarimenti sull’attività di contrasto alla prostituzione su strade pubbliche nel nostro territorio. A chiederli, tramite un'interrogazione, sono i consiglieri del gruppo Indipendenza di Cervia.

"Il Capo 3 (Prostituzione di strada – Atti contrati al bene giuridico Sicurezza Urbana) del Titolo 4 (Sicurezza Urbana) del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Cervia, entrato in vigore nella primavera dello scorso anno, agli articoli 36 e 37 contrasta l’attività di meretricio sul nostro territorio; in particolare, lo scopo del contenuto dei sopra menzionati articoli è quello di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica ma anche di incidere sul comportamento dei potenziali clienti (…è vietato lo stazionamento e l’occupazione degli spazi a chiunque ponga in essere azioni quali l’attività di meretricio su strada con condotte in grado di…) - fanno notare i consiglieri - E’ risaputo che codesto fenomeno su strada non risulta essere isolato, ma generalmente comporta un indotto di attività criminose anche più gravi del semplice meretricio e facciamo riferimento a tutte le condotte che possono essere connesse alla prostituzione come quelle poste in essere da chi induce, favorisce, protegge e sfrutta le prostitute (che in questo caso divengono vittime), o alle attività delittuose legate agli stupefacenti (spaccio, detenzione, uso o più semplicemente diffusione), che spesso accompagnano il meretricio, senza però tralasciare la possibilità di reati come furti e rapine che destano un allarme sociale più immediato. Rammentiamo che in Italia, l’attività della prostituzione non è perseguibile, in quanto il legislatore non punisce chi esercita il meretricio ma solo chi realizza altre attività a quella correlata".

"Con questa interpellanza - continuano - vogliamo porre l’attenzione sulla presenza di varie prostitute, soprattutto nell’ambito serale, in diverse strade della nostra città, con particolare riferimento alla Strada Statale Adriatica. Alla luce di quanto argomentato e soprattutto su lamentele di alcuni cittadini sensibili a codesta problematica, chiediamo perché in ambito diurno, vi sono sempre alcune (note) aree del territorio (es. zona Terme) presidiate in maniera stabile da determinati soggetti femminili apparentemente dediti al meretricio su strada pubblica? Quali controlli specifici sono stati eseguiti nel Comune di Cervia dalla Polizia Locale negli ultimi 8 mesi e, soprattutto, quali tipo di sanzioni pecuniarie sono state notificate e irrogate?".