Rifiuti, raccolta di firme del Popolo della Famiglia contro il porta a porta a Faenza

Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, commenta la prima giornata della raccolta firme contro il porta a porta nella raccolta differenziata: “In termini di firme e di sostegno – afferma Vitali – la prima mattinata di raccolta firme è stata un vero successo. Abbiamo trovato cittadini molto determinati a fare sentire la propria voce. Non sono mancate inoltre testimonianze di veri e propri disagi: si parte dalla sopraggiunta di topi in alcuni primi piani perché attirati dai bidoncini posti sui terrazzi, fino a delle problematiche logistiche per l’ubicazione dei bidoni stessi negli appartamenti più piccoli sprovvisti di balconi. Sono tanti i casi di anziani che abitano in palazzi senza ascensore, costretti a faticare e scendere su e giù le scale tutti i giorni".

"In poche parole – prosegue Vitali – è sotto gli occhi di tutto che l’ attuale sistema di raccolta differenziata è a dir poco inefficace ed i faentini esigono un cambiamento. Come Popolo della Famiglia non possiamo che andare avanti con ancora più entusiasmo in questa sfida, proseguendo quanto fatto sabato mattina. Terremo aggiornati i cittadini – conclude Vitali – dei prossimi appuntamenti per continuare a raccogliere firme.”