Rifondazione Comunista organizza un incontro pubblico per parlare di sanità pubblica

"Negli ultimi trent'anni la sanità pubblica è stata affossata pezzo dopo pezzo, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oggi, all'uscita da una pandemia che ne ha mostrato tutti i limiti, è arrivata l'ora di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale pubblico. Se non ora quando?". Lo afferma il circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Lugo "Chris Hani" che, in collaborazione con i circoli di Alfonsine e Bagnacavallo, organizza un incontro pubblico per mercoledì 26 aprile a Lugo, intitolato: "La salute non è una merce".

Durante l'appuntamento si discuterà anche della riforma dell'autonomia differenziata. A parlarne, interverranno Vittorio Agnoletto, docente universitario su Globalizzazione e Politiche della Salute, nonché membro di Medicina Democratica, Sergio Bandini, responsabile del dipartimento socio-sanitario provinciale della CGIL e Antonio Madera, coordinatore regionale per l'Emilia Romagna del comitato contro ogni autonomia differenziata; a coordinare e concludere, Mirna Testi, segretaria del circolo lughese e membro della direzione nazionale del Prc, ed Elena Govoni, responsabile regionale sanità del Prc. Appuntamento mercoledì alle 20.45 a Lugo, presso il Salone Estense in piazza dei Martiri.