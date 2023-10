Riforma codice della strada. Haxhibeku (Pd): “Promuovere percorsi formativi per i più giovani”

È stato annunciato il disegno di legge per la riforma del codice della strada che interverrà sulla cosiddetta ‘mobilità dolce’, ovvero le modalità di spostamento basate su mezzi non motorizzati che prevedono attività fisica. Le nuove norme comporteranno misure più stringenti in termini di sicurezza quali casco, assicurazione, targa e freccia obbligatori su monopattini e biciclette.

"Il Comune di Ravenna – scrive il consigliere PD Renald Haxhibeku - mira a sviluppare percorsi, per persone e merci, con le migliori condizioni di rispetto dell'ambiente e del contesto socio economico. È sempre più necessario, se non vitale, il perseguimento di più forme diversificate di mobilità sostenibile al fine di migliorare la mobilità cittadina, contribuire positivamente all’ambiente, alla salute e al benessere dei cittadini, incentivare un sempre più massiccio richiamo di turisti nella città d’arte e nei lidi e aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile".

Dal Comune di Ravenna è stata stipulata una convenzione con la società Helbiz per la gestione del servizio di noleggio di monopattini elettrici “a flusso libero. L’accordo stabilisce l’età minima per gli utilizzatori di tali mezzi nell’età di 14 anni e questi mezzi saranno ora soggetti alle nuove disposizioni della legge. Haxhibeku ha dunque presentato un ordine del giorno per promuovere, nelle scuole secondarie di secondo grado, con la collaborazione della Polizia locale, percorsi formativi atti ad educare e sensibilizzare alla sicurezza stradale, visto che i più giovani sono i maggiori fruitori del servizio mobile e bike sharing. Il consigliere ha chiesto inoltre di istituire seminari e workshop, in collaborazione con la Regione e l’Arpae, per estendere agli studenti over 14 che utilizzano mezzi elettrici l’esperienza della campagna “Siamo nati per camminare” che nel 2022 era stata rivolta alle scuole primarie.