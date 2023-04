Sanità, interrogazione in Regione della Lega: "Sospendere in via preventiva dirigente dell'Ausl Romagna"

"Sospendere in via cautelativa dirigente dell’Ausl Romagna". Lo chiede la Lega con un’interrogazione firmata da Daniele Marchetti (primo firmatario), Massimiliano Pompignoli, Matteo Montevecchi e Andrea Liverani. L’atto ispettivo fa riferimento a un servizio televisivo della trasmissione “Fuori dal coro” secondo cui il professionista, ha spiegato Marchetti, “nel ruolo che ricopriva precedentemente all'ingresso in Ausl, avrebbe commesso ingerenze nella gestione di documenti". "Se al servizio giornalistico dovesse fare seguito un’inchiesta giudiziaria - ha commentato il consigliere - potrebbe esporre la Regione Emilia-Romagna e l’Azienda Usl unica della Romagna a contesti problematici e di imbarazzo. Riteniamo pertanto sia opportuno valutare una sospensione dall’incarico attualmente ricoperto".