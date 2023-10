Sicurezza stradale, Vitali (PdF Faenza): "Una rotonda al posto dell'incrocio pericoloso sulla via Emilia"

Una rotonda al posto dell'incrocio tra la Via Emilia, Via Carbonara e Via Corleto a Faenza: è la proposta di Alessandro Vitali, dirigente del Popolo della Famiglia. “Numerosi cittadini residenti nella zona interessata ma non solo - afferma Vitali - hanno lamentato l’enorme pericolosità dell’incrocio stradale tra la Via Emilia, Via Carbonara e Via Corleto. Si tratta di uno snodo molto trafficato, essendo di fatto il collegamento alla Via Emilia di diverse frazioni faentine. Una pericolosità testimoniata dai tanti incidenti, più o meno gravi, che si sono succeduti negli anni".

"Come Popolo della Famiglia Faenza chiediamo all’Amministrazione e a chi di competenza di valutare la progettazione e la realizzazione di una rotonda, in modo da snellire la circolazione e renderla quanto meno più sicura. Il primo di tanti incroci – conclude Vitali – che la giunta dovrebbe passare al vaglio per migliorare il traffico cittadino