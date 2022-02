Skatepark di Ponte Nuovo, Haxhibeku (Pd): "Mancano luci, panchine e cestini. Serve una riqualificazione"

Il consigliere PD Renald Haxhibeku ha depositato un’interrogazione al Consiglio comunale per chiedere adeguamenti strutturali per lo skatepark di Ponte Nuovo a Ravenna. Secondo il consigliere dem, infatti "le strutture dell'impianto pubblico che si trova presso la Polisportiva di via Ancona non risultano sufficientemente qualificate e fruibili. L’area riporta una serie di criticità come l’assenza di illuminazione nelle fasce orarie notturne e l’assenza di panchine e cestini".

"Quella dello skateboard – sottolinea Haxhibeku - è una disciplina sportiva riconosciuta in ambito internazionale e ha di recente debuttato tra i giochi olimpici. Attualmente questo genere di attività è molto diffusa tra i più giovani e sarebbe giusto dotare anche la città di Ravenna di un impianto più grande e funzionale.

Diverse città vicine dispongono di strutture adeguate alla pratica dello skate e ciò comporta molti vantaggi sia dal punto di vista economico che sociale, creando turismo sportivo e sbocchi per nuove attività locali".

"Sappiamo che nei progetti dell’amministrazione è considerata la realizzazione di un nuovo skatepark nel contesto urbano ed è stato avviato un percorso condiviso con le varie società sportive del territorio per individuare un area che possa essere sfruttata anche per altre discipline. In questo momento - conclude il consigliere del Pd - è comunque necessario sollecitare e sensibilizzare la Polisportiva concessionaria affinché si attivi nella riqualificazione dell’attuale area skate in tempi ragionevoli per permettere agli utenti di dedicarsi a questo sport in modo sicuro e adeguato.”