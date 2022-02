Un presidio contro la guerra in piazza, Prc e Pci: "Il nostro Paese svolga un ruolo di pace"

Le federazioni provinciali del Partito di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano organizzano un presidio contro la guerra che si terrà sabato in Piazza del Popolo a Ravenna con inizio alle ore 16. "Un presidio contro l'espansionismo della Nato che è alle radici del rischio di guerra in Ucraina, per il ritiro di truppe e navi italiane dall'Europa orientale, perchè il nostro Paese svolga un ruolo di pace come prevede l'art. 11 della Costituzione - affermano da Prc e Pci - per la riduzione drastica delle spese militari che continuano a crescere a scapito della sanità, scuola, servizi e bisogni popolari. Presidio contro la Nato, perchè da trent'anni semina guerra e destabilizzazione. E' ora di dire basta".