Verso le elezioni, il Movimento 5 Stelle della Bassa Romagna incontra i parlamentari locali

Incontro venerdì sera a Lugo in cui il Movimento 5 Stelle locale ha discusso di temi chiave per la comunità e condiviso aggiornamenti sull'attualità politica da Roma insieme al Senatore Marco Croatti, il coordinatore regionale Gabriele Lanzi, il coordinatore provinciale di Ravenna Massimo Bosi ed il consigliere comunale di Lugo Mauro Marchiani. "Serata partecipata e piena di idee per il nostro territorio che non è solo Lugo ma l'intera Unione della Bassa Romagna un cammino importante da proseguire per il bene di tutti i cittadini", dice Marchiani.

"Continuiamo a lavorare insieme per un impegno politico trasparente e vicino alle esigenze dei cittadini. Pronti a discutere con chi condivide con noi temi del nostro programma politico locale e nazionale, consapevoli di migliorarli grazie a confronti costruttivi per dare una concreta risposta alle esigenze dei cittadini. Diversi attivisti hanno dato la disponibilità per le prossime amministrative nei vari Comuni dell'Unione della Bassa Romagna, è quindi per noi un grande orgoglio iniziare tavoli di confronto in un'area progressista per la comunità", conclude.