Abiti usati in cambio di gift card per i negozi: al via l'iniziativa solidale 'Svuotarmadio'

Le associazioni "Cuore e territorio", "Ravenna 24ore", "Terzo Mondo Onlus" e "Donne di Portofuori", coordinate dalla Consulta del Volontariato di Ravenna, partecipano all’iniziativa solidale "Svuotarmadio" organizzata dal centro commerciale Esp. La raccolta di indumenti usati si terrà sabato 13 e domenica 14 gennaio, con postazione presente nella Piazza Eventi centrale della galleria del centro Esp, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Gli indumenti raccolti dovranno essere necessariamente in buone condizioni, lavati e preferibilmente stirati. I partecipanti riceveranno in cambio dei tagliandi: da 10 euro per donazioni tra 5 kg fino a 10 kg; da 15 euro per donazioni comprese tra i 10 kg e fino ai 15 kg; da 20 euro per donazioni che superano i 15 kg. I tagliandi non sono utilizzabili per gli acquisti e dovranno essere convertiti in gift card presso i due pad del centro presidiati da hostess.

L'associazione "Cuore e Territorio" ricorda che non verranno accettati calzature e ciabatte, abbigliamento sportivo (tute da calcio, ecc.), accessori (sciarpe, cappelli, guanti, cinture, borse), biancheria intima e indumenti rovinati.

Gli indumenti selezionati e donati alle associazioni "Cuore e Territorio" e "Terzo Mondo Onlus" verranno successivamente utilizzati dalla Consulta del Volontariato di Ravenna, in accordo con la direzione del centro commerciale Esp, per soddisfare le necessità di chi si occupa di povertà ed emergenze sociali. Saranno donati a persone in difficoltà e verranno impiegati per realizzare mercatini di raccolta fondi, i Temporary Charity Shop.