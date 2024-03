Dalla Romagna agli Stati Uniti: un attore faentino protagonista di una serie su Amazon Prime

Da febbraio è arrivata su Amazon Prime la serie tv “Rumors – La casa brucia”, realizzata dall’associazione Farrago e ambientata interamente ad Arezzo. Girata nel 2022 ha visto impegnate oltre 400 persone con tra i protagonisti Luca Di Sessa, originario di Faenza.

Farrago è un collettivo cinematografico di Arezzo costituito nel 2019. Gran parte del cast principale, insieme ai registi Tommaso Caperdoni e Luca Bizzarri, compresi gli sceneggiatori è formato da giovani di Arezzo, in uno sforzo organizzativo che ha coinvolto tutta la città toscana.

“Rumors - La Casa Brucia” è una produzione con diversi giovani sotto i 30 anni, attori emergenti, budget limitato e un’intera città che ha dato il proprio contributo con location, oggetti, costumi o come comparse. La serie Rumors è stata selezionata tra i 10 finalisti al "SeriesFest" di Denver, negli Usa, rassegna dedicata alla serialità indipendente. È stato l’unico progetto italiano in concorso nella sezione “Best Drama”.

La storia parte appunto da Arezzo dove tre ragazzi indagano su misteriose aggressioni mentre fanno i conti con i loro genitori e la propria solitudine. Marco (24), fotografo squattrinato, Sofia (23), laureanda in lettere antiche, e Lidia (19), cameriera e rider, scoprono che la città di provincia dove sono cresciuti è tenuta in scacco da un’oscura organizzazione. Perfino le persone più vicine a loro potrebbero farne parte. Nel tentativo di fare luce sulla vicenda, non si accorgono che la realtà è ben diversa.