Federico Buffa gratis a teatro per i giovani che aiutano le associazioni sportive

Trenta biglietti gratuiti per i giovani under 25 che partecipano attivamente alle scuole calcio e alle associazioni sportive del territorio. È quanto propone Romagna Iniziative mettendo a disposizione gli ingressi allo spettacolo "La Milonga del Futbol" dello storyteller e giornalista Federico Buffa, in programma al teatro Dante Alighieri di Ravenna giovedì 4 aprile alle 21.

Per prenotare il posto gratuito bisogna contattare Romagna Iniziative alla mail info@romagnainiziative.it. I posti sono limitati e assegnati in base all'ordine di prenotazione.

Lo spettacolo"La milonga del fútbol" è un'esperienza che va oltre il teatro, unendo il calcio con altre discipline ed esperienze, aprendo nuove porte verso la storia, la cultura civica, il teatro e la musica. Una serata dove ragazzi e ragazze avranno l'opportunità di scoprire nuove passioni e approfondire la comprensione del mondo dello sport nel contesto del teatro.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto dedicato al Giorno della Memoria che ha visto la rappresentazione del reading teatrale “Tu Conosci Arpad Weisz?!”, storico allenatore di calcio, vittima dell’Olocausto.