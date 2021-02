"Buon compleanno, Paolo Fresu": l'associazione ravennate invia un ritratto al musicista per i suoi 60 anni

"I migliori auguri di Buon Compleanno a Paolo Fresu da Ravenna e dal Dis-Ordine". L'associazione ravennate Dis-Ordine rivolge un caloroso auguio al noto trombettista sardo che il 10 febbraio 2021 compie 60 anni. L'associazione manda dunque un pensiero al musicista "caro alla nostra città per il progetto Pazzi di Jazz che lo ha visto protagonista di molti eventi con il coinvolgimento di tutti gli ordini di scuole".

L’Associazione Dis-Ordine, inoltre, ha inviato a Paolo Fresu un ritratto realizzato da Mariella Busi de Logu che riprende il Maestro in una delle sue performance nel 2014 al Liceo Artistico di Ravenna.





Paolo Fresu viene celebrato anche dalla città di Bologna gli dedica una festa nella biblioteca dell’Archiginnasio che, per l’occasione, si trasformerà in uno speciale teatro, a porte chiuse, come simbolo della città che ospita l’Università più antica del mondo.

L’evento, un film concerto che avrà come protagonisti assieme a Polo Fresu grandi musicisti che si alterneranno in diverse formazioni che spaziano in differenti atmosfere musicali guidate dalle parole di Alessandro Bergonzoni, sarà trasmesso il 10 febbraio alle 19 in versione video sul canale YouTube di Fresu e alle 21.15 su Rai5.