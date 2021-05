Caffè al bar: Ravenna tra le città più care d'Italia

Prendere il caffè al bar è un piacere che gli italiani amano nella loro quotidianità, anche ai tempi del Covid. Ma sul territorio italiano i prezzi di una tazzina di espresso variano da città a città, raggiungendo picchi sopra l'euro, ma anche cifre più ridotte.

Caffè al bar: a Trento la tazzina più cara

La classifica arriva da una elaborazione del Rapporto Ristorazione 2020 della Fipe Confcommercio, realizzato sulla base dei dati di dicembre 2020: la città con il prezzo più alto è Trento, dove una tazzina raggiunti il costi di 1,21 euro. Dopo Trento la tazzina di caffè più costosa si beve a Bolzano dove il prezzo medio è di 1,19 euro, un po' meno costa in due capoluoghi su quattro del Friuli Venezia Giulia: Udine e Pordenone ed inoltre a Brescia dove il prezzo medio è di 1,12 euro. Ma anche Trieste è nel top della classifica con un centesimo in meno 1,11 euro a pari merito con Padova e Bologna. In molte città del nord e del centro nord i prezzi medi sono di 1,10 euro: fra queste c'è Ravenna, ma anche Belluno, Ferrara, Gorizia, Modena, Rimini, Rovigo e Vicenza. E anche nelle città d'arte i prezzi si aggirano su questo livello a Firenze e a Venezia 1,09 euro come anche a Torino.

A Catanzaro il caffè più economico

Scorrendo la tabella il prezzo più basso si spunta a Catanzaro dove il caffè costa ben al di sotto dell'euro, 80 centesimi e ancora, sempre in Calabria a 0,88 a Cosenza e a Reggio Calabria, inoltre a Messina (0,81). Nella capitale invece, un caffè al bar in media costa 0,93 euro, 10 centesimi in meno di Milano con 1,03 euro. Mentre Napoli, il regno della 'tazzulella' e del 'caffè sospeso', si difende bene sotto l'euro con 90 centesimi.