Ecco come diventare sommelier: al via tre corsi organizzati da Ais

Dalla viticoltura all'enologia, dal servizio del vino al cliente all'organizzazione e la gestione della cantina. Per gli appassionati del mondo del vino l'Associazione italiana sommelier (Ais) di Romagna organizza tre corsi di primo livello per diventare sommelier che si svolgeranno da fine settembre a Cervia, Alfonsine e Faenza. Lezioni frontali ma anche prove pratiche sulla tecnica di degustazione, che insegneranno a conoscere un vino sotto l’aspetto visivo, olfattivo e gustativo. Prevista anche una visita in un’azienda vitivinicola a fine corso.

Il corso di Faenza sarà presentato mercoledì 20 settembre al Circolo Rione Verde di via Cavour, con le lezioni che prenderanno il via da lunedì 25 settembre. Ad Alfonsine la presentazione si terrà il 19 settembre al centro sociale "Il Girasole" e l'inizio delle lezioni è fissato al 26 settembre. A Cervia, invece, la presentazione si svolgerà il 18 settembre al Ristorante da Cosimo e Mary di Milano Marittima con l'avvio delle lezioni, anche qui, dal 26 settembre.

Tutti i corsi sono tenuti da docenti specializzati e comprendono un piano formativo di 15 lezioni serali, 45 campioni da assaggiare, due libri di testo e una valigetta con 4 calici. Il calendario completo dei corsi è disponibile sul sito aisromagna.it, mentre per informazioni è possibile contattare, per Faenza, il delegato Mirko Morini (delegatofaenzaMM@aisromagna.it), mentre per Cervia e Alfonsine Antonio Corsini (delegatoravennaAC@aisromagna.it).