Un corso per riscoprire il valore dei pasti e avere una gestione equilibrata del corpo

Valorizzare l'identità alimentare delle famiglie e promuovere, attraverso la condivisione dei pasti, il benessere fisico e mentale. Prende il via a Cervia MySoulFood, una serie di incontri che invita le famiglie a riscoprire il significato e il valore dei pasti quotidiani attraverso un approccio consapevole alla tavola. Il corso prende il via il 5 aprile e terminerà il 31 maggio.

Diversi studi, spiegano gli organizzatori, hanno dimostrato che adottare comportamenti alimentari consapevoli può ridurre la fame emotiva e favorire una gestione del peso corporeo più equilibrata. MySoulFood nasce quindi per rispondere alla crescente esigenza di sviluppare una consapevolezza nutrizionale ed emotiva che porti al raggiungimento di un benessere globale.

I partecipanti a questi incontri includono famiglie e adolescenti, persone interessate a esplorare e migliorare i propri comportamenti alimentari per promuovere la salute. MySoulFood per portare avanti questo importante progetto collabora con l’Associazione FattoreD Aps, la Cooperativa San Vitale, il Comune di Cervia e Porte di Comunità.

Gli incontri si tengono sempre di venerdì e sono a cura della dott.ssa Lisa Galli, psicologa, psicoterapeuta biosistemica in formazione, e della dott.ssa Valentina Casadio, biologa nutrizionista. Si terranno alla Cucina Popolare di Cervia, in via Levico 11A, nei seguenti giorni: 5 aprile, 16:00-17:30 - Benvenuti nel nostro mondo; 12 aprile, 16:00-17:30 - Condividere i pasti, un atto di amore; 3 maggio, 16:00-17:30 - Nutriamo il Corpo e il Gusto; 17 maggio, 16:00-17:30 - Dalla teoria alla pratica in cucina; 24 maggio, 16:00-18:00 - Nutrire ogni fase della vita; 31 maggio, 18:30-21:30 - Conclusione con Cena Condivisa

La partecipazione è gratuita, su prenotazione. Per iscriversi, si prega di inviare una mail a coordinamento@fattored.it.

“Abbiamo deciso con convinzione di supportare il progetto e proporlo alla nostra comunità - ha spiegato l'assessora al Welfare Bianca Maria Manzi - in quanto siamo consapevoli che la conoscenza, la prevenzione e il confronto con esperti del settore possa essere determinante per riconoscere e prevenire disagi legati ai disturbi del comportamento alimentare. Il progetto è inserito nell’ampia cornice progettuale del Welfare di comunità, che ha l’obiettivo di perseguire il benessere sociale della nostra comunità a 360 gradi”.