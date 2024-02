Volontari in spiaggia di domenica con sacchi e guanti per ripulire l'arenile dalla plastica

Domenica in spiaggia a ripulire l'arenile per sensibilizzare sull'importanza di salvaguardare l'ambiente. La Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”, nell’ambito dell’iniziativa “Pulizie spiaggia d’inverno”, organizza una giornata alla Riserva Naturale di foce Bevano a Lido di Dante domenica 18 febbraio, dalle ore 9.45 alle 12.30, con appuntamento vicino la sbarra di ingresso alla Pineta Ramazzotti, in viale Paolo e Francesca a Lido di Dante.

La durata della pulizia, spiegano gli organizzatori, è indicativa e ognuno può dedicarvi il tempo a propria disposizione. Verranno forniti sacchi, portarsi guanti ed eventualmente una pinza per la raccolta. D’obbligo abbigliamento comodo e adeguato alla stagione. L’obiettivo sarà il recupero dei materiali spiaggiati dalle mareggiate invernali e al contempo la sensibilizzazione sui periodi idonei per le pulizie delle zone naturali, ovvero prima del periodo di nidificazione dell’avifauna, che va indicativamente da marzo ad agosto.

Sarà anche l'occasione di poter visitare le parti normalmente interdette dalla foce del Bevano e, si spiega, constatare i danni gravissimi dell'erosione e della subsidenza che minacciano le coste, in particolare Lido di Dante. E’ in programma una pulizia anche per domenica 25 febbraio, stavolta a Lido di Classe, ancora in attesa di conferma per tutte le autorizzazioni. Per informazioni è possibile chiamare il 334.9470326 o scrivere a fratinoravenna@gmail.com. La pulizia si svolge in collaborazione con il progetto “Archeoplastica”.