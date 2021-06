Ecco "Kobra", il nuovo video di Mahmood girato interamente a Ravenna

E' uscito venerdì il nuovo videoclip di Mahmood: si chiama "Kobra" ed è girato interamente a Ravenna. Il brano del vincitore del Festival di Sanremo 2019 è il sesto singolo di "Ghettolimpo", secondo album in studio di Mahmood. Nelle immagini del video, tra balli ed emozionanti corse in auto, sono protagoniste varie location della città, fra cui la facciata di Santa Maria in Porto, la zona industriale e la Darsena.