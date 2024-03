Una ravennate sulle orme di Nicole Kidman: Eleonora Mazzotti protagonista in 'Moulin Rouge'

Un tour tra Romagna e Marche sulle orme della grande Nicole Kidman. L'attrice e cantante ravennate Eleonora Mazzotti torna a uno dei suoi grandi amori, il musical, vestendo i panni di Satine in "Moulin Rouge. Il Tributo". Si tratta di un progetto di musica, canto e danza ideato e prodotto dall'Orchestra Sinfonica Giacomo Rossini e dedicato all’iconico teatro parigino. Lo spettacolo debutterà il 5 aprile al Teatro Rossini di Pesaro e farà poi tappa il 7 aprile al Teatro della Regina di Cattolica (Rn), il 20 aprile al Teatro Piermarini di Matelica (Mc) e il 21 aprile al Teatro Goldoni di Corinaldo (An).

Lo spettacolo è un chiaro tributo all'omonimo film-cult di Baz Luhrmann datato 2001, con protagonisti, appunto, Nicole Kidman ed Ewan McGregor, vincitore di due Premi Oscar e di tre Golden Globe. Ispirato all'opera “La traviata di Giuseppe Verdi”, il film viene considerato un musical atipico in quanto i brani cantanti non sono originali bensì cover di alcuni celebri hit provenienti dal repertorio pop internazionale firmate da artisti come David Bowie, Elton John, Police, Christina Aguilera, Pink. Il direttore e arrangiatore di “Moulin Rouge. Il Tributo” è il maestro Daniele Rossi, mentre la regia è di Laura Mungherli. Al fianco di Eleonora Mazzotti nel ruolo di Satine troviamo Carmine Passaro (Christian), Francesco Troilo Di Carlo (Zidler), Raffaele Gacioppo (il Duca) e Patrick Rubino (Henri de Toulouse-Lautrec). Danzatori a cura del Center Stage di Laura Mungherli.

Eleonora Mazzotti si è detta entusiasta di vestire i panni di un personaggio ricco di fascino, entrato nel cuore del grande pubblico grazie all'indimenticabile interpretazione di Nicole Kidman: "Sono molto contenta di poter affrontare questo ruolo, in particolare come donna, perché ho maturato un certo vissuto sia personale che artistico-lavorativo e possono mettere insieme tutto ciò che ho costruito negli anni, cercando di metterlo a servizio dello spettacolo. Poi questo è un ruolo iconico, molto complesso in quanto passionale, ironico ed elegante, che rappresenta la vittoria dell'amore su tutto il resto. C'è una selezione di brani molto conosciuti e bellissimi che, arrangiati dall'Orchestra Sinfonica Rossini, amplificano il loro impatto emozionale dando vita a qualcosa di davvero travolgente".