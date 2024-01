A 40 anni dal diploma si mettono in gioco sul palcoscenico per aiutare la giovane Martina

A quarant'anni dalla maturità si ritrovano sul palco gli ex alunni del corso di geometri dell'istituto Morigia di Ravenna. Lo scopo è benefico: raccogliere fondi per contribuire alle terapie di riabilitazione necessarie per la giovane Martina Fumolo, di Argenta, affetta dalla nascita da paralisi cerebrale infantile con sindrome distonica.

Per questo motivo la classe VA dei diplomati del 1983 ha messo in scena uno spettacolo di varietà che sarà proposto al Teatro Comunale di Russi venerdì 26 gennaio alle 20.30, nell'ambito del progetto "Il volo di Martina", che supporta la famiglia della ragazza.

"Quel filo che ci ha legati da quel primo giorno di scuola - spiegano gli ex maturandi - non si è mai spezzato e questa ne è dimostrazione. Nel nostro piccolo, con grande cuore, cerchiamo di contagiare Martina con il nostro sorriso". Per prenotare i biglietti si può contattare il numero 3392214781.